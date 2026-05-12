martes 12 mayo 2026
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Televisión iraní califica propuesta de EEUU como “rendición”

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Prensa Latina
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La televisión estatal iraní calificó como un intento de “rendición” la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto existente hoy entre ambos países.

En un comunicado difundido la víspera, el medio oficial afirmó que Teherán rechazó el plan estadounidense al considerar que implicaba aceptar las “exigencias excesivas” del presidente norteamericano, Donald Trump.

Según la televisión iraní, la contrapropuesta presentada por Irán incluye demandas para que Washington pague reparaciones por la guerra y reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

El texto añadió que Teherán también exigió el levantamiento de las sanciones económicas y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

Trump había declarado que la respuesta iraní a la iniciativa estadounidense resultaba “inaceptable”.El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero último, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron operaciones militares contra territorio iraní, a las que Teherán respondió con ataques contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en varios países de la región.

El 8 de abril ambas partes anunciaron un alto el fuego temporal mediado por Pakistán.

Posteriormente, el 11 de abril, Islamabad acogió una ronda de conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes, aunque sin alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades.

Tras esas negociaciones, Trump anunció la extensión indefinida del cese el fuego.

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