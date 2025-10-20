Casi 100 muertos en Gaza por ataques israelíes desde inicio de tregua

Ramala, 20 oct.— El Ejército israelí mató a 97 palestinos e hirió a otros 230 en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua, el 10 de octubre, denunciaron hoy las autoridades de ese territorio.

En un comunicado, la Oficina de Medios de Prensa del Gobierno allí afirmó que las Fuerzas Armadas de ese país (FDI) cometieron 80 violaciones desde entonces, incluidas 21 ayer, cuando fallecieron más de 40 personas por una ola de ataques.

“La ocupación cometió 80 violaciones documentadas desde que se declaró el alto el fuego, en flagrante violación del derecho internacional humanitario”, recalcó la institución.

Detalló que las infracciones incluyen fuego directo contra civiles, bombardeos, ataques deliberados y arresto de civiles.

En tales acciones los uniformados utilizaron vehículos blindados y tanques, aviones de guerra y drones, encargados de ejecutar ataques selectivos contra objetivos directos, apuntó.

Esas violaciones “fueron monitoreadas en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza sin excepción, lo que confirma que la ocupación (Israel) no se ha comprometido a detener su agresión y continúa su política de matar y aterrorizar a nuestro pueblo”, estimó.

Las FDI admitieron en los últimos días que mataron a varios palestinos en el enclave costero al afirmar que ellos se acercaron a la llamada línea amarilla, la zona de repliegue castrense en el territorio.

El 10 de octubre último entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) e Israel, que incluyó un intercambio de prisioneros, una retirada parcial del Ejército y la entrada de ayuda humanitaria al territorio como primera fase del compromiso.

Ahora ambas partes, con la mediación de varios países, deberán comenzar la segunda etapa del diálogo, que incluye temas como la gobernanza de Gaza y las armas de Hamas, que el grupo se negó a entregar, pese a la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Este domingo la tregua estuvo a punto de estallar tras un ataque de milicianos contra tropas israelíes desplegadas en el sur de la Franja, que provocó la muerte de dos soldados, tras lo cual Netanyahu culpó a Hamas.

La formación islamista negó cualquier participación en el incidente y afirmó estar comprometida con la tregua vigente.

En respuesta, las Fuerzas Armadas lanzaron una ola de bombarderos contra docenas de sitios del territorio, que causó más de 40 fallecidos.