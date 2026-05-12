Congresistas de EEUU denuncian impacto del bloqueo a Cuba

Los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson afirmaron que si el pueblo de Estados Unidos conociera el alcance total de la situación existente hoy en Cuba a causa del bloqueo, exigiría de inmediato su levantamiento.

Ambos miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes poublicaron en el diario The New York Times (TNYT) sus reflexiones acerca de una visita de cinco días a la isla, donde constataron el impacto de las amplias medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos en diferentes sectores de la sociedad, en especial en la salud pública.

Jayapal, representante por el Séptimo Distrito Congresional del estado de Washington, y Jackson, por el Primer Distrito de Illinois, argumentaron que “entre 2018 y 2025, a medida que las sanciones estadounidenses se volvían más punitivas, la tasa de mortalidad infantil de Cuba —alguna vez impresionante— se disparó el 148 por ciento”.

Describieron su recorrido por un hospital materno de La Habana, donde el bloqueo estadounidense hace que la importación de repuestos para equipos como las “incubadoras averiadas sea casi imposible”, y subrayaron que el tiempo en Cuba les permitió comprender mejor los impactos humanitarios del cerco energético de Estados Unidos a la isla, mantenido por meses.

Regresamos conmocionados por los efectos inhumanos de esta política, cuyo objetivo parece ser asfixiar la economía, enfatizaron al explicar que con la excepción de un petrolero ruso que transportó combustible suficiente para entre 10 y 14 días, los envíos de crudo a Cuba “han estado bloqueados durante más de cuatro meses”.

Algunos países temen que sus petroleros sean incautados en aguas abiertas por buques militares estadounidenses, en este escenario de bloqueo energético a Cuba, recordaron.

Volvimos de nuestro viaje con la certeza de que, si el pueblo estadounidense conociera el alcance total de lo que está ocurriendo sobre el terreno en Cuba, exigiría el fin del bloqueo de inmediato, acotaron.

La restricción estadounidense al suministro de combustible a Cuba —que se suma al bloqueo más prolongado de la historia moderna de los Estados Unidos— desafía las normas del derecho internacional que consagran la soberanía estatal, la no intervención en los asuntos internos y el derecho de las naciones a comerciar libremente, advirtieron Jayapal y Jackson.

Constituye, además, una agresión económica contra la infraestructura básica de Cuba, diseñada para infligir un castigo colectivo a la población civil, recalcaron los congresistas.

También explicaron que en la visita, realizada en abril último, lograron conversar con una amplia gama de ciudadanos cubanos y que hubo consenso: el bloqueo estadounidense debe terminar, y existe rechazo a una eventual invasión militar por parte de los Estados Unidos.

En otras circunstancias -añadieron en su comentario publicado por el influyente rotativo-, Cuba sería un socio comercial natural para los Estados Unidos.

Varios secretarios de agricultura —provenientes tanto de estados republicanos como demócratas— han visitado la isla para explorar oportunidades de exportación de productos agrícolas a la nación antillana, un proceso que se ve obstaculizado únicamente por las propias restricciones financieras impuestas por los Estados Unidos en el marco del bloqueo, insistieron.

El sistema de salud cubano —que durante décadas ha sido un modelo mundial de salud pública— ha generado importantes avances que podrían beneficiar también a los estadounidenses, incluidos tratamientos prometedores para el alzhéimer y el cáncer de pulmón, añadieron los representantes.

Jayapal y Jackson abogaron por el regreso a la etapa de acercamiento y recomposición de las relaciones entre Washington y La Habana, que se logró en el mandato del demócrata Barack Obama (2009-2017).