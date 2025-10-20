Celebran artistas santiagueros  aniversario 39 de la AHS (+Fotos)

Fotos Autora

Treinta y nueve años cumplió la organización de la vanguardia artística de Cuba. La asociación Hermanos Saíz celebró un aniversario más de arte joven y de creación.

La filial de Santiago de cuba, en la casa del joven creador reunió a parte de sus asociados y antiguos miembros para propiciar el intercambio intergeneracional sobre el devenir de la asociación.

En el espacio convergió el arte de la música y la poesía, entre las anécdotas y experiencias de los artistas presentes.

Una bocanada de espiritualidad y ejemplo para las nuevas generaciones de artistas de la AHS. Rumbo a los 40 años de la joven vanguardia artística e intelectual de Cuba, la AHS sigue moviendo pensamientos, creando y llevando arte en los tiempos contemporáneos; compromiso de los artistas para con la sociedad.