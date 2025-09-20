Tres divisiones israelíes atacan simultáneamente la ciudad de Gaza

Tel Aviv, 20 sep.— Tres divisiones del Ejército israelí están hoy atacando simultáneamente la ciudad de Gaza, mientras una cuarta fue desplegada en la zona de seguridad, pese a la ola de críticas internacionales por las consecuencias para la población civil.

El portal noticioso Walla reportó que las tres grandes unidades se encuentran en etapas avanzadas de ataque, como parte de la operación Carros de Gedeón II, que busca reocupar la urbe más poblada del enclave costero.

La fuente señaló que más de 480 mil palestinos huyeron de la localidad hacia el sur de la Franja, de un total de un millón, aunque la Defensa Civil rebajó la cifra de 450 mil.

La campaña bélica, que incluye el desplazamiento forzado de sus habitantes, provocó duras críticas de la ONU, de numerosos países y de organizaciones internacionales, en medio de un creciente aislamiento diplomático y económico de Israel.

Walla destacó que las divisiones concentraron su ofensiva en varios ejes de forma simultánea mediante la combinación de fuego terrestre y de la aviación contra esa superpoblada ciudad.

No hay limitación al uso de munición, afirmó una fuente castrense al medio de prensa israelí.

Precisamente, en las últimas semanas los palestinos denunciaron la destrucción de cientos de edificios, incluidos docenas de torres residenciales como parte de los ataques militares.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó que esta mañana las Fuerzas Armadas de ese país mataron a 17 palestinos en la Franja, 14 de ellos en la ciudad de Gaza.

Seis de ellos perdieron la vida y varios resultaron heridos en sendos bombardeos contra viviendas en los vecindarios de al-Tuffah y al-Sabra.

El Ejército continuó esta mañana sus violentos bombardeos y ataques aéreos en varias zonas de la urbe, detalló Wafa.