sábado 20 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Chile celebró Fiestas Patrias inmerso en la campaña electoral

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Santiago de Chile, 20 sep.— Los chilenos celebraron en la semana que concluye hoy las fiestas por la independencia, el evento anual más importante en el país, que este año coincidió con la campaña hacia las elecciones presidenciales y legislativas.

Conocidos popularmente como “El Dieciocho”, los festejos se extendieron varios días y muchos aprovecharon para encontrarse con sus familias, visitar sitios turísticos, degustar platos típicos y bailar la cueca, la danza nacional.

Los actos protocolares tuvieron cinco momentos importantes: la inauguración de las fondas, el Te Deum en la Catedral Metropolitana, el “esquinazo” en el Palacio de La Moneda, la Gala Presidencial en el Teatro Municipal y la Parada Militar por el Día de las Glorias del Ejército.

“En estas fiestas recordamos a los héroes y heroínas que con audacia, con unidad, lucharon por alcanzar la independencia de Chile”, declaró el presidente Gabriel Boric, y expresó que esta también es una ocasión para conocer parte de las tradiciones.

Boric encabezó los eventos oficiales en lo que fue su última participación como jefe de Estado en estas celebraciones, ya que en marzo deberá entregar el poder a quien resulte electo en los comicios de noviembre y diciembre próximos.

En el oficio religioso, el arzobispo de Santiago y cardenal, Fernando Chomalí, hizo un llamado a los ocho aspirantes a la presidencia a defender y promover la educación pública.

La ignorancia, dijo el prelado, es la causa de gran parte de los males que nos aquejan como sociedad, entre ellos la ausencia de diálogo, la violencia, el desprecio por la vida, la corrupción y la frivolidad.

Esta semana también comenzó la propaganda electoral y los candidatos participaron en los eventos oficiales y en las fiestas tanto en la capital como en regiones.

Las dos últimas encuestas publicadas aquí, la de Signos y Black and White, ubican en primer lugar a Jeannette Jara, del Pacto Unidad por Chile; en segundo a José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano; y en tercero a Evelyn Matthei, de la derecha tradicional.

Según los sondeos, en segunda ronda tanto Kast como Matthei se impondrían ante Jara.

Destacadas
Comenzó en Santiago de Cuba Ejercicio de fiscalización al Minjus
En San Luis, organizaciones y entidades entregan compromisos para saludar el 26 de julio
Sembrar, palabra de orden para una provincia en 26
Para la consulta de la población, cuatro nuevos proyectos de ley
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…