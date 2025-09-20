sábado 20 septiembre 2025
Ministerio del Interior informa sobre asesinato de miembro de la Policía Nacional Revolucionaria

En horas de la mañana de este viernes fue encontrado el cuerpo sin vida del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años de edad, jefe de sector, con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza, en el Consejo Popular La Reforma en el municipio Caibarién.

‎De acuerdo con información preliminar, el oficial se trasladaba de completo uniforme entre Remedio y Caibarién en la moto asignada, que también fue hallada al lado del cuerpo.

‎Las fuerzas del Ministerio del Interior de la provincia Villa Clara investigan el hecho para su total esclarecimiento y profundizan en informaciones iniciales.

‎Hechos repudiables como este tendrán siempre la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime de nuestro pueblo que no permitirá jamás la impunidad ni el estímulo a la violencia.

‎El Ministerio del Interior expresa sus más sentidas condolencias a familiares y compañeros de este jefe de sector de nuestra gloriosa Policía Nacional Revolucionaria, quien con casi 24 años de servicio estuvo siempre en la primera linea de combate contra el delito y fiel defensor del orden interior.

Ministerio del Interior de la República de Cuba

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…