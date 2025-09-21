domingo 21 septiembre 2025
Capturado delincuente que asesinó a miembro de la PNR

Picture of ACN
ACN

La Habana.— El Ministerio del Interior informó que como parte de las acciones investigativas desarrolladas desde el mismo momento del hecho, fuerzas combinadas de ese organismo en estrecha coordinación con el pueblo, dieron captura a las 16:45 horas de este sábado en la ciudad de Remedios, al delincuente que asesinó al Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector del municipio Caibarién.

Durante la detención se le ocupó el arma reglamentaria con su cargador, perteneciente al oficial fallecido, así como el arma blanca utilizada en la consumación del hecho criminal.

El detenido será sometido al proceso penal correspondiente, con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho cometido.

Leonel Mesa Rodríguez, un oficial de 62 años condecorado y con más de dos décadas en la PNR, gozaba del respeto, cariño y apoyo en la zona de Caibarién donde hacía su trabajo. Este viernes fue asesinado alevosamente al amanecer mientras se dirigía a su labor.

Su sepelio realizado la víspera en Taguasco, Sancti Spíritus, fue un homenaje a su trayectoria y dedicación.

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, honraron el acto luctuoso, al que asistieron el miembro del Buró Político del Partido y ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Susely Morfa González y Deivy Pérez Martín, respectivamente.

En las palabras de despedida, el primer coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR, definió al capitán Mesa Rodríguez como un ejemplo de «valores, compromiso, sentido de pertenencia, horas de desvelo e incansable lucha contra la delincuencia».

