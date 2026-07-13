Cuba desde hoy en Campeonato Panamericano de canotaje de Montreal (+Fotos)

Cuba participará desde hoy y hasta el miércoles, en el Campeonato Panamericano de Canotaje de Montreal, luego de competir este fin de semana en la III Copa del Mundo, que también tuvo por sede a la ciudad canadiense.

Los 12 piragüistas cubanos aparecen entre los favoritos para lograr podios, principalmente en la canoa con Yarislrudis Cirilo, Yinnolis Franchesca López y José Ramón Pelier, los de mejores resultados en la recién finalizada cita mundialista que repartió puntos para el ranking del orbe.

Pelier y Cirilo conquistaron este domingo las medallas de plata y bronce en las finales A de la monoplaza (C-1) a 5000 -no olimpica- y 200 metros, en ese orden.

Pelier cruzó en el segundo lugar la línea de meta en la discusión directa de las preseas con tiempo de 25:01.07 minutos, detrás del húngaro Adolfo Balazos (24:50.90) y por delante del moldavo Oleg Tarnovschi (25:23.05).

Por su parte, la también dueña del bronce olímpico de París 2024, cruzó tercera la linea de meta con tiempo de 45.23 segundos, detrás de la titular del orbe de 2025 ucraniana Liudmyla Luzan, campeona mundial 2025 (44.68) y la canadiense Sofía Jeensen (45.16), en ese orden.

En esa final A también compitió la Franchesca López, quien terminó en el noveno y último puesto con 47.96 segundos. Pelier también compitió en el C-1 a 1000 metros, modalidad y distancia en la que ocupó el primer lugar en la final B, válido para el de décimo general.

La kayacísta cubana Daylen Pérez también estuvo en la final B del monoplaza (K-1) a 200 metros, en la que concluyó en el quinto peldaño, decimocuarto general.

Para el 16 está previsto el retorno a casa para continuar la preparación para el evento fundamental del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, previstos del 24 de julio al 8 de agosto, sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La relación completa la encabezan Cirilo y Franchesca López, bajo la pupila del preparador Nelson Perales, mientras que hombres de la canoa, dirigidos por Serguei Torres, campeón olímpico con Fernando Dayán Jorge en el C-2 a mil metros en Tokio 2020, son José Ramón Pelier y Javier Requiero Gil, quienes también estarán en la lid continental y la multidisciplinaria dominicana.

Los kayacístas (m y f) presentes en Montreal y en la urbe quisqueyana son Daylen Rodriguez Pérez, Madelen Heredia Domínguez, Lismary Bombino Resua, Gabriela González Cruz, Julio C. Suárez Hidalgo, Anthony Lamadrid Cabrera, Geduar González Rodríguez y Carlos D Abreu Herrera.