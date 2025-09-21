Avispas asaltan la cima de la Serie Nacional de Béisbol

La Habana.— Las Avispas de Santiago de Cuba asaltaron este sábado la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol, al combinar su doble victoria ante los Indios de Guantánamo con la derrota de los Cocodrilos de Matanzas.

Luego de varios días de acecho, los indómitos extendieron su racha victoriosa a siete éxitos y aprovecharon el descalabro matancero para darles alcance en lo más alto del ordenamiento general, ambos con balance de 12-2.

Las Avispas vencieron en el partido sellado el jueves con pizarra final de 9-7, aunque conectaron nueve imparables, cuatro menos que sus rivales, dos vuelacercas de Raydel Sánchez y uno del sustituto Liban Moreno, fueron clave en el triunfo.

A segunda hora se impusieron 6-5, en un choque decidido por un hit de Harold Vázquez en el final del séptimo que dejó tendidos en el terreno a los Indios, como visitantes hoy en su Nguyen Van Troi.

Otra vez Sánchez desapareció la esférica en jornada de lujo, y lo imitaron José Luis Gutiérrez y el veterano Edilse Silva, de 3-3 con un trío de remolques. Samuel Vera, sacó un solo out y se llevó el crédito.

En el Nelson Fernández de San José de Las Lajas, los Huracanes de Mayabeque (5-8) les bajaron los humos a los Cocodrilos (12-2) y los derrotaron 6-0, para quebrarles una larga cadena de 11 victorias en línea.

Luis Miguel Vázquez se llevó el crédito con una labor de seis entradas inmaculadas y William Hernández trajo a dos compañeros a casa con un sencillo.

Los Leñadores de Las Tunas (10-4) no pudieron aprovechar el desliz yumurino y se quedaron a dos rayitas de la cúspide, tras caer 3-5 ante los Alazanes de Granma (6-8) en el Mártires de Barbados.

Por segunda fecha seguida los caballos orientales vencieron a los vigentes campeones, este sábado gracias a un bambinazo de Leonardo Alarcón y a los trabajos monticulares de Joel Mojena y el rescatista Manuel Frómeta.

En el Augusto César Sandino, los Cachorros de Holguín (10-4) sí aprovecharon la jornada sabatina y derrotaron 8-6 a los Leopardos de Villa Clara (3-11), para darles alcance a los Leñadores en la tabla de posiciones.

Por su parte, en el Cristóbal Labra de la Isla de La Juventud, Industriales derrotó en par de ocasiones a los colistas Piratas (0-12), para llegar a ocho triunfos con cuatro fracasos en el torneo y mantenerse en zona clasificatoria.

Con marcador final de 8-3 vencieron los azules en el choque que había quedado sellado el martes, gracias a un ataque de 11 incogibles, tres per cápita para Dayron Miranda y Roberto Álvarez.

Pavel Hernández ganó el partido con cinco entradas de trabajo, ruta donde ponchó a ocho bateadores para llegar a 23 en la temporada y colocarse como líder.

En el cierre se llevaron el triunfo 3-1 con triple impulsador de Roque Tomás y excelente labor de la dupla de Raymond Figueredo y Rafael Orlando Perdomo.

Los Vegueros de Pinar de Río (7-7), atrincherados en su Capitán San Luis, doblegaron por tercer día consecutivo a los Cazadores de Artemisa (7-4), en esta ocasión por nocaut de 10-0, y se colaron en zona clasificatoria.

Jorge Yoan Rojas sacudió un cuadrangular y Leodan Reyes se lució desde la tabla de lanzamiento.

En otros resultados los Tigres de Ciego de Ávila (6-8) volvieron a disponer de los Toros de Camagüey (7-7), hoy con pizarra final de 5-4, con batazo de vuelta entera de Jonathan Bridón. Por los derrotados se llevaron las cercas Alexander Ayala y Rafael Álvarez.

Por último, los Gallos de Sancti Spíritus se limpiaron el polvo de tres fracasos al hilo y vencieron 7-4 a los Elefantes de Cienfuegos, con jonrón de Liuber Gallo, Félix Rodríguez se anotó un vuelacercas por los derrotados.