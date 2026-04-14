martes 14 abril 2026
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Presentan libro sobre la victoria contra la invasión por Playa Girón

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El Instituto Técnico Militar José Martí acogió este lunes la presentación del libro Los primeros que entraron, del general de división Samuel Rodiles Planas, Héroe de la República de Cuba, en una de las acciones en conmemoración de la victoria contra la invasión mercenaria por Playa Girón hace 65 años.

La publicación constituye un valioso testimonio que acerca a las nuevas generaciones al escenario real de los combates librados para enfrentar aquella agresión en abril de 1961 por territorio de la provincia de Matanzas, señalan las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su perfil de Facebook.

A través de sus páginas, añaden, el autor conduce al lector hacia el fragor de aquellas jornadas decisivas, recrea las manifestaciones combativas y la determinación de quienes protagonizaron uno de los episodios más trascendentales de la Historia de Cuba.

También rinde homenaje a los que enfrentaron con valentía el asalto mercenario, entre ellos los integrantes del Batallón de Combate de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Compañía Ligera de Combate del Batallón 116 de las Milicias Nacionales Revolucionarias e igualmente reconoce el sacrificio de los milicianos que, aún con escasa preparación militar, acudieron con extraordinario valor a la defensa de la Patria.

Evoca a los jóvenes que se incorporaron a las unidades regulares y a las milicias para enfrentar la invasión, muchos de los cuales ofrendaron sus vidas en las arenas de Girón en defensa de la independencia y la soberanía nacional, y a los miembros del Ejército Rebelde que volvieron a dar un paso al frente cuando la Patria lo exigió.

De manera especial, la obra resalta el papel del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana y artífice fundamental de aquella trascendental victoria.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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