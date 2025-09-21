domingo 21 septiembre 2025
Chequean obras de rehabilitación hidráulica en la provincia Santiago de Cuba

La provincia Santiago de Cuba enfrenta una intensa sequía que limita los niveles de abasto de agua a la población por el agotamiento paulatino de los embalses. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Antonio Rodríguez de conjunto con las máximas autoridades políticas y gubernamentales recorrió obras hidráulicas dirigidas al aumento de la capacidad de entrega del líquido desde los principales embalses y fuentes acuíferas.

