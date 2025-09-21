Chequean obras de rehabilitación hidráulica en la provincia Santiago de Cuba

La provincia Santiago de Cuba enfrenta una intensa sequía que limita los niveles de abasto de agua a la población por el agotamiento paulatino de los embalses. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Antonio Rodríguez de conjunto con las máximas autoridades políticas y gubernamentales recorrió obras hidráulicas dirigidas al aumento de la capacidad de entrega del líquido desde los principales embalses y fuentes acuíferas.