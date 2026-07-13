martes 14 julio 2026
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Recibió Biocubafarma 13 premios de la Academia de Ciencias

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El Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (Biocubafarma) recibió 13 premios en la entrega anual de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), que otorgó 104 galardones correspondientes al 2025, informó la institución biofarmacéutica en su perfil oficial de Facebook.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) fueron distinguidos como entidades destacadas por la calidad de sus resultados científicos.

El desglose de los premios otorgados a Biocubafarma incluyó cinco al CIGB, cinco al CIM, dos al CNEURO, uno al Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) y otro al Instituto Finlay de Vacunas (IFV), compartido con el CIGB.

Los trabajos abarcaron ramas biomédicas, agropecuarias y naturales‑exactas, con impacto probado en la innovación y el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con la Academia.

La ACC otorga estos reconocimientos desde hace décadas como parte de su misión de asesorar al Gobierno en ciencia, tecnología e innovación, y constituyen el máximo estímulo institucional a la investigación en Cuba.

Esta convocatoria se abre cada año en julio y admite propuestas en todas las ramas del conocimiento, con expedientes que deben incluir avales institucionales, descripción científico‑técnica y evidencia de introducción práctica.

La entrega de los premios, realizada en La Habana en el Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez este último 10 de julio, simbolizó el vínculo entre ciencia y soberanía nacional, y otorgó visibilidad internacional a la investigación cubana.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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