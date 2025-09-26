“Canciones con Pimienta”, un bello tributo a la improvisación en Cuba

Por primera vez sobre un escenario, unieron talento el destacado repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta y el dúo Buena Fe, en el IV Encuentro de Improvisación poética Oralitura Habana que se celebra en esta capital.

Un obsequio musical, endulzado con la genialidad y la picardía de quien no teme al más complejo pie forzado, despertó emociones en un repleto Pabellón Cuba.

“Canciones con Pimienta” trajo alegrías esta noche al público, que no dejó de tararear cada una de las melodías de la popular agrupación cubana.

Tampoco faltó la admiración y el aplauso a un referente de la improvisación en Cuba que deleitó entre tema y tema con su arte.

Papel en blanco, No juegues con mi soledad, La culpa y Patakí de Libertad y Soy fueron algunas de la canciones que junto a la décima hicieron las delicias del encuentro.

Antes del recital, Alexis Díaz-Pimienta presentó de conjunto con el reconocido fotógrafo Roberto Chile la exposición conVergencias y el libro digital homónimo, de la editorial RUTH Casa y prólogo de Rafael Acosta de Arriba.

La muestra adorna las paredes del Túnel Expositivo del Pabellón Cuba, donde se desarrolla hasta el 28 de septiembre el evento internacional Oralitura Habana.

Este viernes, el certamen tiene reservado un Choque de Improvisadores y la Conferencia magistral de Alexis Díaz-Pimienta: La décima a 25 años de la creación de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada, esta última en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba.

El IV Encuentro de Improvisación poética Oralitura Habana estará dedicado a los 70 años de la Controversia del Siglo, a los 25 de la creación de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada, a los 50 de la muerte de Francisco Riverón y a los 95 del natalicio de Inocente Iznaga, El Jilguero de Cienfuegos.