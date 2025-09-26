Onda tropical incrementará probabilidad de lluvias en Cuba oriental, advierte Defensa Civil

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en su aviso especial No 1, sobre la onda tropical que se localiza en el mar Caribe oriental, con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas que pudiera originar una extensa zona de bajas presiones durante las próximas 12 a 24 horas, en las inmediaciones de las Bahamas.

Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, su cercanía a la región oriental, incrementará la probabilidad de precipitaciones desde Camagüey hasta Guantánamo.

Teniendo en cuenta el impacto que pudieran ocasionar las precipitaciones sobre los suelos afectados por la actual situación de sequía, los decisores deben mantenerse informados de la evolución de este sistema e incrementar la vigilancia hidrometeorológica con énfasis en las zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos de terrenos. Asimismo mantener la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y emplear medios alternativos que faciliten el contacto directo con la población, priorizando las zonas de difícil acceso.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL