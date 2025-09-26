viernes 26 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Onda tropical incrementará probabilidad de lluvias en Cuba oriental, advierte Defensa Civil

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en su aviso especial No 1, sobre la onda tropical que se localiza en el mar Caribe oriental, con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas que pudiera originar una extensa zona de bajas presiones durante las próximas 12 a 24 horas, en las inmediaciones de las Bahamas.

Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, su cercanía a la región oriental, incrementará la probabilidad de precipitaciones desde Camagüey hasta Guantánamo.

Teniendo en cuenta el impacto que pudieran ocasionar las precipitaciones sobre los suelos afectados por la actual situación de sequía, los decisores deben mantenerse informados de la evolución de este sistema e incrementar la vigilancia hidrometeorológica con énfasis en las zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos de terrenos. Asimismo mantener la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y emplear medios alternativos que faciliten el contacto directo con la población, priorizando las zonas de difícil acceso.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

Destacadas
1960: Histórica intervención de Fidel en la ONU
Avalan en México nueva ley del sistema nacional de seguridad
Más de 20 muertos en Gaza tras ataques israelíes contra refugiados
A 67 años de la caída en combate de Pedro Soto Alba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios