lunes 25 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Programa de siembra de caña, prioridad número uno para sanluiseros

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 25 ago.— En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Sabino Pupo los agro azucareros priorizan el programa de siembra de caña, teniendo en cuenta la importancia de esta actividad para incrementar la producción de crudos en la provincia.

Se trata de sembrar nuevas aéreas y lograr atender con los escasos insumos que entran los retoños y cañas nuevas, para incrementar los rendimientos, que hoy decrecen en relación con años pasados. Bartolo Neyra Cobas, vicepresidente de la cooperativa, explicó a esta redacción que suman más de 20 las hectáreas a sembrar en el período de frío y en primavera se sembraron 45 hectáreas.

Con el objetivo de incrementar los volúmenes de caña para responder al crecimiento azucarero previsto en futuras zafras laboran azucareros de la CPA Sabino Pupo haciendo particular énfasis en sellar las llamadas áreas vacías, reponer los campos con más bajos rendimientos agrícolas y concluir antes del cierre de septiembre con el plan de siembra cumplido.

Destacadas
Editorial Oriente en Sábado del Libro
Justicia y reparaciones, una sola voz en el Día de África
Iniciará mañana el 6to. Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz
Innovadores y Racionalizadores sanluiseros debaten temas de interés para la sociedad
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…