Programa de siembra de caña, prioridad número uno para sanluiseros

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 25 ago.— En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Sabino Pupo los agro azucareros priorizan el programa de siembra de caña, teniendo en cuenta la importancia de esta actividad para incrementar la producción de crudos en la provincia.

Se trata de sembrar nuevas aéreas y lograr atender con los escasos insumos que entran los retoños y cañas nuevas, para incrementar los rendimientos, que hoy decrecen en relación con años pasados. Bartolo Neyra Cobas, vicepresidente de la cooperativa, explicó a esta redacción que suman más de 20 las hectáreas a sembrar en el período de frío y en primavera se sembraron 45 hectáreas.

Con el objetivo de incrementar los volúmenes de caña para responder al crecimiento azucarero previsto en futuras zafras laboran azucareros de la CPA Sabino Pupo haciendo particular énfasis en sellar las llamadas áreas vacías, reponer los campos con más bajos rendimientos agrícolas y concluir antes del cierre de septiembre con el plan de siembra cumplido.