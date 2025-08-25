Tormenta impacta subestación clave y deja sin electricidad a gran parte de Santa Clara, Placetas y Camajuaní

Una fuerte tormenta impactó la subestación Santa Clara Industrial, vital para el suministro eléctrico de más del 40% del municipio de Santa Clara y áreas de Placetas y Camajuaní, causando múltiples averías en el sistema eléctrico, aunque ningún emplazamiento de grupos electrógenos en Santa Clara resultó afectado.

Yadier Ruiz, jefe del Despacho de Cargas de la Empresa Eléctrica Provincial, informó que las líneas de 110 KV que alimentan la subestación 110-34-5 fallaron, junto con un puente abierto en la barra de 34-5.

“Las líneas de distribución 6-3-7-5, que cubre desde Maleza hasta Camajuaní, y la 17-85, que abastece la zona hospitalaria y circuitos como Cebadero y Latius, también colapsaron”, explicó Ruiz.

Además, circuitos de 13 KV, como el 193, 31, 39 Sandino, 30, 53 Heide, 132 y 162, presentan interrupciones por árboles caídos, postes partidos y líneas partidas en puntos de interconexión.

Los fuertes vientos de la tormenta provocaron que varios cables de Alta Tensión hicieran contacto lo cual provocó el arco de luz incandescente que se pudo observar desde varias partes de la ciudad y que por su cercanía a al emplazamiento de Grupos electrógenos varios ciudadanos lo asociaron a una explosión, por lo cual aclaramos que esta obedece a una avería en la línea de 33 KV.

Además, explicó, la tormenta provocó daños a la infraestructura eléctrica en la que se trabajó desde la tarde cuando se logró reestablecer las líneas de 33 kv en esa sub estación, luego se dió vía a la energía y provocó esa afectación, por lo cual pasaron varias horas desde la tormenta hasta el arco de luz incandescente de la madrugada. El origen primario de la avería fue la tormenta local severa.

“Durante la noche logramos restablecer parte del servicio, pero la línea 6-3-7-5, que va de Somojoa a Camajuaní y de Malés a la Universidad, sigue sin operar. Continuamos trabajando para recuperar el servicio en todas las zonas afectadas”, aseguró Ruiz.

Un equipo de la Agencia Cubana de Noticias recorrió en horas de la mañana el lugar pidiendo contratar el normal desarrollo del trabajo de los emplazamientos.

La información está dada y verificada en el lugar los grupos trabajan con total normalidad.

Varias brigadas de la Empresa Eléctrica laboran intensamente para solucionar las averías y restablecer el suministro en el menor tiempo posible, mientras la población espera la normalización del servicio.