Cancelados los vuelos Madrid–Santiago de Cuba–La Habana

Cubana de Aviación, S.A. informa que el operador contratado para la ejecución de sus vuelos ha comunicado la cancelación inmediata de los vuelos CU471/CU470 en la ruta Madrid – Santiago de Cuba – La Habana – Santiago de Cuba – Madrid, a partir de este martes.

Dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía.

Además, solicita a turoperadores y agencias informar a sus clientes que se reintegrará el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes.