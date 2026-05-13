miércoles 13 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cancelados los vuelos Madrid–Santiago de Cuba–La Habana

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Cubana de Aviación, S.A. informa que el operador contratado para la ejecución de sus vuelos ha comunicado la cancelación inmediata de los vuelos CU471/CU470 en la ruta Madrid – Santiago de Cuba – La Habana – Santiago de Cuba – Madrid, a partir de este martes.

Dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía.

Además, solicita a turoperadores y agencias informar a sus clientes que se reintegrará el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes.

Destacadas
Cancelados los vuelos Madrid–Santiago de Cuba–La Habana
Un abrazo de palabras: del 13 al 22 de febrero, Cuba celebra la literatura como puente de paz
China recupera por primera vez en el mar segmento de cohete portador
Chequean organización y funcionamiento de los Grupos de Trabajo del Consejo de Defensa Provincial.
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios