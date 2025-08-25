Autoridades provinciales llaman a proteger la atención al paciente en hospital de Contramaestre

La máxima autoridad de la provincia de Santiago de Cuab piden mejora atención a pacientes en hospital Orlando Pantoja de Contamaestre.

Tareas de impacto social fueron revisadas recientemente por las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba en el municipio de Contramaestre. Una de ellas, la salud, motivó indicaciones y sugerencias de los visitantes las cuales fueron muy bien acogidas por los principales decisores en ese territorio santiaguero.

La primera Secretaria del Partido en Santiago de Cuba compañera Beatriz Johnson Urrutia y el gobernador en la provincia Manuel Falcón Hernández, visitaron Contramaestre y en una necesaria parada en el hospital general docente Olo Pantoja llamaron a proteger los niveles de atención al paciente.

En medio de serias limitaciones materiales las autoridades insistieron en hacer todo cuanto esté al alcance para resolver situaciones relacionadas con la higienización de la instalación, lo cual pudiera lograrse con la doble contratación.

También sugirieron buscar vias alternativas para mejorar el servicio de alimentación al personal médico, que pudiera tener una alternativa con la participación de actores económicos no estatales, una experiencia que ha demostrado buenos resultados en otros escenarios.

La también miembro del Comité Central y el Consejo de Estado enfatizó durante su visita la importancia que reviste atender especialmente las labores de inversión en la sala de neonatología en la que su personal se ha propuesto alcanzar la condición de referencia en la provincia.

Las autoridades provinciales chequearon además los trabajos de recuperación del equipo de tomografía axial computarizada que trasciende por constituir una alternativa para el servicio a pacientes de todo el sur del oriente de Cuba.