Movimiento obrero en San Luis se alista para la fiesta del Primero de Mayo

El movimiento obrero de San Luis se alista para celebrar desde el primero de abril la jornada por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

El movimiento sindical santiaguero, sanluisero y cubano conmemorará el venidero primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en plazas, bateyes y comunidades.

Con un firme respaldo a los Lineamientos, objetivos y acuerdos aprobados por el VIII Congreso del Partido e inmersos en el proceso previo a la celebración del Vigésimo segundo Congreso de la CTC, los trabajadores de San

Luis, presidirán actividades previas a la efeméride, con el objetivo de destacar el protagonismo de los obreros en el desarrollo de la sociedad, y en la actualización y fortalecimiento del modelo económico cubano, destacó

Yusneiydis Rodríguez, Secretaria general de la organización sindical en San Luis.

El territorio cuenta con más de 16 mil afiliados agrupados en 15 sindicatos, y 2018 son trabajadores del sector no estatal. Al cierre del 2025 cumplimos los principales indicadores. Hoy hay que destacar que contamos con

centros de Cultura, Comercio, colectivos del sector de la Gastronomía y los Servicios, de Educación, la Ciencia y el Deporte y los Azucareros que cumplieron el Aporte a mi Patria, dijo la dirigente sindical.

Entre las actividades principales que se realizarán están los encuentros con jubilados de diferentes sectores, ex dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el municipio y jóvenes; la entrega de condecoraciones y

reconocimientos a trabajadores y dirigentes sindicales destacados; eventos deportivos, galas político – culturales, la realización de jornadas de higienización y embellecimiento en los centros, el desarrollo de la plenarias de

preparación previas al Día del Proletariado Mundial y la confección de propaganda alegórica a la fecha.

A finales de este mes, pobladores de comunidades como Paraíso, La Caoba, Bucuey de Almeida, el Tetuán, Chile y Dos Caminos, serán protagonistas de los desfiles y actos conmemorativos por la celebración de esa fecha.