lunes 02 marzo 2026
Campesinos de Dos Caminos laboran por incrementar producciones

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis.— Para los asociados de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rafael Hernández, Vanguardia Nacional, es una prioridad la diversificación de los cultivos, el incremento de la producción de carne, leche, granos, hortalizas y vegetales.

Según informó, Yamilaydis Verdecia Acuña, presidenta de la base productiva, con las lluvias que comenzaron en abril se aseguró la siembra de maíz, cultivos varios y hortalizas y, los asociados de la cooperativa tienen el propósito de sembrar cultivos de ciclo corto para brindar más alimentos al pueblo y cumplir los planes previstos.

Aunque el sector campesino-cooperativo aporta alrededor del 70 por ciento de los alimentos agropecuarios comercializados en el territorio, ello no cubre la demanda, y es la principal insatisfacción campesina. Por eso los labriegos de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández, conocedores de sus insuficiencias, no están con los brazos cruzados y avanzan hacia objetivos de mayor productividad, producción y diversificación de las ofertas.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
