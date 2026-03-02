Campesinos de Dos Caminos laboran por incrementar producciones

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis.— Para los asociados de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rafael Hernández, Vanguardia Nacional, es una prioridad la diversificación de los cultivos, el incremento de la producción de carne, leche, granos, hortalizas y vegetales.

Según informó, Yamilaydis Verdecia Acuña, presidenta de la base productiva, con las lluvias que comenzaron en abril se aseguró la siembra de maíz, cultivos varios y hortalizas y, los asociados de la cooperativa tienen el propósito de sembrar cultivos de ciclo corto para brindar más alimentos al pueblo y cumplir los planes previstos.

Aunque el sector campesino-cooperativo aporta alrededor del 70 por ciento de los alimentos agropecuarios comercializados en el territorio, ello no cubre la demanda, y es la principal insatisfacción campesina. Por eso los labriegos de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández, conocedores de sus insuficiencias, no están con los brazos cruzados y avanzan hacia objetivos de mayor productividad, producción y diversificación de las ofertas.