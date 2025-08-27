miércoles 27 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Más de un millón 500 mil estudiantes iniciarán el curso escolar

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Más de un millón 500 mil estudiantes cubanos, desde el preescolar hasta el preuniversitario, incluidas las escuelas especiales y de formación profesional, iniciarán el curso escolar el 1 de septiembre, informó en conferencia de prensa Naima Ariatne Trujillo, titular del Ministerio de Educación (Mined).

La ministra señaló que a este período lectivo el sector arriba inmerso en un proceso de perfeccionamiento, que abarca la actualización del material de estudio, y en tal sentido puntualizó que nuevos libros llegarán de manera gradual a todo el país.

Asimismo expresó que los textos son importantes para el aprendizaje, pero a su vez las herramientas y orientaciones metodológicas deben contribuir a un mejor desarrollo del curso 2025-2026.

Comentó, además, que se garantizan las libretas y lápices para los estudiantes, mientras que a los profesores se les entregarán los recursos destinados al trabajo docente.

Respecto a los uniformes, Trujillo manifestó que ante las dificultades en la producción se priorizó ahora su distribución para los estudiantes que comenzarán el preescolar, quinto y séptimo grado, en tanto los otros niveles de enseñanza serán beneficiados posteriormente.

Funcionarios del Mined subrayaron que hasta la fecha no se ha completado la ejecución del plan de mantenimiento o reparación de los centros educacionales, aunque existen avances notables de tales acciones en los territorios.

También en la conferencia de prensa se habló de la necesidad de enfrentar con eficiencia el déficit de maestros, siendo la región occidental la más perjudicada en este asunto.

Se insistió en el rol de la familia para el éxito del nuevo curso escolar.

Asistieron al encuentro otros representantes de las diferentes estructuras del Mined.

Destacadas
Más de un millón 500 mil estudiantes iniciarán el curso escolar
Disminuyen los accidentes en Cuba, pero aumenta el número de fallecidos
Cuenta Pinar del Río con aserradero más moderno de Cuba
Grand slam para sellar una remontada
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…