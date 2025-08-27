Minint investiga crimen en Santiago de Cuba

Fuerzas del Minint investigan un crimen extremadamente grave y poco visto en la sociedad cubana, ocurrido en la ciudad de Santiago de Cuba.

Una publicación de Héroes del Moncada en su perfil en Facebook, recogida por el periódico Sierra Maestra, refiere que “fuerzas del Minint investigan hecho grave, luego del hallazgo de la cabeza de un hombre en un colector de basura, en el Micro 3 del centro urbano Abel Santamaría”.

Sierra Maestra agrega que “fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior investigan y trabajan por dar captura prontamente al o los comisores del crimen”.

(Con información de periódico Sierra Maestra y perfil de Héroes del Moncada en Facebook)