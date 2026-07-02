El trazo que partió la isla

La historia no siempre se escribe con declaraciones ni batallas. A veces se escribe con cláusulas, con tinta de burócrata y con el silencio cómplice de un Congreso lejano.

Ocurrió así, en 1903, cuando la Enmienda Platt—ese apéndice forzado a la Constitución cubana—se convirtió en la llave que abría la puerta de la bahía más austral de la isla.

El gobierno de Tomás Estrada Palma, recién estrenado bajo la tutela estadounidense, rubricó entonces un convenio que, en sus líneas técnicas, hablaba de «estaciones navales y carboneras».

Pero en su entraña, el acuerdo trazaba una frontera invisible sobre el mar Caribe: Washington se aseguraba un pedazo de tierra cubana para siempre.

La base de Guantánamo no era un préstamo, ni una concesión temporal; era una extracción quirúrgica del mapa, un enclave perpetuo que el vecino del norte reclamaba como suyo, amparado en la urgencia geopolítica y en el peso de su poder.

Aquella firma, en la sobriedad de un despacho, tuvo el eco de un hachazo. No hubo estruendo de cañones, sino el crujido de un papel que doblegaba la soberanía recién estrenada.

La bahía, con sus aguas profundas y su abrazo de colinas, dejaba de ser enteramente cubana para convertirse en un fragmento de imperio anclado en el trópico.

Ciento veintitres años después, aquella rúbrica sigue siendo una herida abierta en la memoria de la isla: un recordatorio de que, a veces, la geopolítica se escribe con la letra pequeña de los tratados, y que el vecino poderoso no pide permiso, sino que extiende la mano y toma lo que considera suyo.

La base de Guantánamo no es solo un puerto militar: es el símbolo de una relación asimétrica, un surco en el tiempo que aún no cicatriza.