Cuba por boleto a semifinales en Mundial de Béisbol para Ciegos

La Habana, 2 oct.- Cuba buscará hoy ante Gran Bretaña su tercera victoria en la Copa Mundial de Béisbol para Ciegos y el liderato del grupo A, que le abriría las puertas de las semifinales.

Los vigentes campeones mundiales llegan al duelo en el Estadio Simone Piani, de Castiglione della Pescaia, Italia, con una maquinaria ofensiva que ha convertido sus dos primeras presentaciones en auténticos vendavales sobre el diamante.

Ayer, los antillanos noquearon 18-0 a República Checa, resultado que siguió al contundente 13-0 conseguido en el debut frente a Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Roberto Carmona volvió a desplegar una ofensiva desbordada, con 29 imparables y una producción repartida entre varios de sus principales bateadores.

Yaniel Pérez encabezó el ataque con seis hits y seis carreras impulsadas, mientras Maikel Meriño conectó ocho imparables y remolcó tres anotaciones.

Maikel Rodríguez añadió seis indiscutibles y cinco remolques, en tanto Pedro Díaz aportó otros seis hits para completar una jornada en la que Cuba necesitó apenas cinco entradas para activar la regla de la piedad.

Con dos triunfos y ninguna derrota, Cuba comanda el apartado, mientras República Checa y Gran Bretaña exhiben balance de 1-1 y Estados Unidos marcha con 0-2.

El duelo ante los británicos aparece así como la última estación de una fase clasificatoria en la que los cubanos han dejado una huella ofensiva difícil de ignorar, aunque todavía deberán completar la obra sobre el terreno.

En el grupo B, Italia tampoco conoce la derrota después de dos salidas, mientras Países Bajos y China Taipéi presentan una victoria y un revés, y Pakistán ocupa el último puesto con 0-2.

Tras la jornada de mañana, los dos primeros equipos de cada llave avanzarán a las semifinales del sábado, antesala de una final prevista para el domingo.

Cuba, monarca de la edición de 2024, buscará hoy que el tercer capítulo de su campaña italiana mantenga intacto el impulso con el que comenzó la defensa de una corona que todavía luce invicta.