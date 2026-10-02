Cuba refuerza la detección y respuesta ante enfermedades infecciosas

Tomado de MINSAP FB

La situación epidemiológica que enfrenta el país ha puesto en primer plano la importancia de la Atención Primaria como base del Sistema Nacional de Salud. Así explicó en entrevista concedida a la revista Buenos Días, la doctora Marleanis Fernández Cobas, directora nacional de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública.

En sus palabras detalló cómo se organiza este nivel para enfrentar cualquier evento epidemiológico.

La atención primaria de salud en nuestro país está organizada para enfrentar cualquier situación epidemiológica, cualquier evento, teniendo en cuenta que la atención de salud es la base del Sistema Nacional de Salud y como base del Sistema Nacional de Salud se convierte en la puerta de entrada de todos nuestros pacientes al sistema”, afirmó. Asimismo señaló que esta estructura se sostiene en los consultorios del médico y la enfermera de la familia, los policlínicos y su estrecha relación con las instituciones hospitalarias, lo que garantiza brindar una atención continuada a la población.

La especialista insistió en que la población juega un rol primordial en los procesos de atención médica y en la vigilancia epidemiológica. “No es la población solo un lado ni es el sistema nacional de salud por el otro, es todos juntos podemos convertirnos en los primeros vigilantes en realizar una adecuada pesquisa activa”, subrayó.

En su intervención resaltó que es fundamental que los ciudadanos aprendan a identificar síntomas y acudan de inmediato a los servicios de salud, ya sea al consultorio, al policlínico o a una institución hospitalaria, para garantizar una evaluación clínica oportuna. En este contexto, la doctora Fernández Cobas ofreció una recomendación clara:

“Nuestro consejo es siempre estar alertas, estar alertas y convertirse en guardianes de la salud para poder, como dije, identificar, detectar, informar, acudir a nuestras instituciones de salud y poder revertir en el menor tiempo posible cualquier cuadro que pueda complejizar la situación de salud de nuestra población”. Concluyó exponiendo que “lo más importante hoy es la unidad que debe existir entre la población, entre los factores de la comunidad, entre los sectores con la rectoría, con la asesoría de nuestro Ministerio de Salud Pública y estamos convencidos que ante cualquier situación, evento epidemiológico si todos estamos unidos saldremos adelante”.

Una prioridad ante la actual situación epidemiológica en Cuba y en la región, que recibe todos los esfuerzos del gobierno, de los profesionales y de las autoridades del sector de la salud pública, quienes trabajan de manera articulada para garantizar que la vigilancia y la respuesta sigan siendo un baluarte en la defensa de la comunidad.