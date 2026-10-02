Amplían en Holguín estudios de playas

Holguín, 2 oct.- El Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (Cisat) amplía los estudios sobre las playas, una de las prioridades de los programas gubernamentales vinculados al cambio climático.

Esa institución, adscrita a la Agencia de Medioambiente, tiene entre sus resultados un catálogo de los balnearios que sirve de sustento para nuevas indagaciones respecto al tema.

Bertty Juan Almanza, especialista de la entidad, destacó a la ACN que las investigaciones priorizan el análisis del área de exposición al sol y los volúmenes de arena, factores de relevancia en los proyectos ambientales.

Subrayó que, en medio de la compleja coyuntura social, los planes se adaptan a la validación económica de los ecosistemas, con el propósito de reducir las vulnerabilidades y contribuir al desarrollo sostenible.

La experta puntualizó que se incluyen las especies de la flora y la fauna, en particular las vulnerables a la acción humana.

Los estudios impulsan medidas de protección como el vertimiento de arena, uno de los logros de la Tarea Vida, plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático.

El Cisat se enfoca también en la preservación del patrimonio arqueológico y los ecosistemas terrestres, mediante la labor investigativa y el control de las principales problemáticas ambientales de la provincia.