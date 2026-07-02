Un verano de memoria y solidaridad: Santiago de Cuba rinde homenaje a Fidel en su centenario (+ Fotos)

Por: Oscar Ignacio Ruano Chávez.

En el verano de su centenario, la huella imborrable de Fidel Castro Ruz se respira con especial intensidad en Santiago de Cuba.

La delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en la ciudad héroe, ha diseñado un programa estival que fusiona el arte, la historia y el internacionalismo para exaltar el legado del Comandante en Jefe.

El Dr. Juan Carlos Vaillant Despaigne, delegado de la institución santiaguera, anunció que las acciones arrancan con broche de oro el próximo 7 de julio con la gala «Fidel y México».

Este espectáculo, que promete una noche cargada de simbolismo y tradición, estará dirigido por el destacado director de espectáculos y coreógrafo mexicano Oscar Escobedo Estrada, quien pondrá en escena un abrazo cultural entre ambas naciones.

Pero la propuesta estival va mucho más allá. Julio y Agosto estarán repletos de actividades que incluyen la celebración por el Día de los Niños. Eventos artístico-recreativos con la comunidad de estudiantes extranjeros, y emotivos encuentros con los grupos de solidaridad que llegarán a la ciudad en estos meses de verano.

Asimismo, el ICAP llevará su mensaje y su arte hasta las comunidades aledañas en Vista Alegre, reafirmando el vínculo inquebrantable con el pueblo. Durante el lanzamiento del programa, Escobedo Estrada no pudo ocultar su emoción y agradeció profundamente a las instituciones santiagueras por el apoyo y la oportunidad de tributar al líder revolucionario.

«Fidel es un artista, así lo veo. Fue de los hombres que puso en la cultura pensamiento y ejecutoria protagónica. Así recibo. Así lo mostraré desde la tradición cultural santiaguera y mexicana que se abrazan para rendirle tributo», expresó el también prestigioso coreógrafo, dejando claro que su propuesta escénica será un verdadero acto de amor y memoria.

De cara a agosto, la agenda se torna aún más histórica con las expediciones del ICAP junto a brigadas internacionales hacia sitios emblemáticos vinculados a Fidel en Santiago, así como visitas a escenarios cruciales como el Segundo Frente Oriental «Frank País» y la tierra que lo vio nacer, Birán, en la provincia de Holguín.

Estas jornadas incluirán además conversatorios y foros donde se alzará la voz para denunciar el criminal bloqueo económico impuesto a Cuba, convirtiendo el verano en un espacio de reflexión, lucha y resistencia.

Acompaña al ICAP en esta jornada inolvidable. Honrar a Fidel es mantener vivo su pensamiento, y este verano santiaguero es la prueba fehaciente de que su espíritu sigue más vigente que nunca.