Aprueban en Génova y Roma mociones de apoyo a Cuba

Los consejos municipales de la ciudad italiana de Génova, y de Roma VII, en esta capital, aprobaron mociones en apoyo a Cuba, de condena al bloqueo y las amenazas de Estados Unidos contra ese país, señaló hoy un vocero.

Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) dio a conocer a Prensa Latina los textos en que ambas instancias gubernamentales locales expresan sus posiciones de respaldo a la isla y al desarrollo de iniciativas para aliviar las consecuencias de las criminales medidas norteamericanas, violatorias de sus derechos humanos de ese pueblo.

El documento presentado en Génova, capital de la norteña región de Liguria, contó con el respaldo de representantes de la Alianza Verde Izquierda (AVS), formada por los partidos Europa Verde e Izquierda Italiana, así como del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y del Partido Democrático (PD), entre otras fuerzas políticas.

En el mismo se reafirma la solidaridad con el pueblo cubano y la condena al bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 60 años mantiene Estados Unidos, “a pesar de las reiteradas condenas de la comunidad internacional”, intensificado en los últimos meses con un cerco petrolero y otras medidas de carácter genocida.

En el texto se describen las graves consecuencias de esa política imperialista que intenta doblegar a un pueblo a través de presiones económicas y amenazas del uso de la fuerza, y señalan que pese a su gravedad tales acciones aun reciben una atención limitada, aunque se extienden por toda Italia los pronunciamientos de autoridades locales.

De hecho, en fechas recientes fueron aprobadas resoluciones similares, de respaldo a Cuba, en las ciudades de Turín, Florencia, Poggibonsi y Crema, así como en Roma, donde a una moción emitida centralmente por la alcaldía capitalina a inicios de abril de este año, se sumaron las adoptadas en varios de sus 15 municipios.

Entre estos últimas, según dio a conocer Papacci, se encuentra el municipio VII donde se pidió que se activen todos los canales de cooperación en apoyo al sistema sanitario cubano golpeado por el bloqueo norteamericano y se propone la realización de donaciones de medicinas para el pueblo de la isla por parte de la red de 45 farmacias comunales de Roma (Farmacap).

Se propone también en esa resolución, que el municipio Roma VII se sume activamente a la iniciativa Energía para la Vida.

Como resultado de esa campaña, lanzada desde septiembre de 2025 en apoyo al sistema eléctrico cubano por parte de la Anaic, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la Promotora Social ARCI y la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI) ya se lograron recaudar más de 300 mil euros destinados a diversos proyectos.

Se demanda además en ese documento aprobado por el minicipio VII de Roma, que las máximas autoridades locales, incluido el alcalde capitalino, expresen públicamente su solidaridad con el pueblo cubano y su preocupación por los efectos del bloqueo económico de Estados Unidos.