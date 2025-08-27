Mayabeque sincroniza dos nuevos parques solares de 21.8 MW cada uno al Sistema Eléctrico Nacional

Dos nuevos parques solares fotovoltaicos, denominados La Sabana (en San José de las Lajas) y El Santuario (en Bejucal), fueron sincronizados la víspera al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según información publicada por el semanario Mayabeque en su portal web.

La fuente precisa que cada una de estas instalaciones posee una potencia instalada de 21.8 megavatios (MW) y que su puesta en marcha forma parte de la estrategia nacional dirigida a diversificar la matriz energética y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Este logro representa un avance concreto en el camino hacia la soberanía energética de la provincia de Mayabeque.

El ingeniero Railer Arner López, quien se desempeña como director de la Empresa Eléctrica en la provincia, destacó que el proceso de sincronización se llevó a cabo con el apoyo técnico de especialistas provenientes de la República Popular China. La conexión se realizó a las subestaciones de 110 kilovatios ubicadas en San José de las Lajas y El Rincón.

Este proyecto se enmarca dentro del Programa de Gobierno para la recuperación del SEN, el cual tiene como objetivo instalar más de mil megavatios de capacidad en más de 50 parques solares distribuidos por todo el país antes de que finalice el año en curso.

La publicación añade que, como parte de las actividades por el decimoquinto aniversario de la fundación de la provincia de Mayabeque, está prevista la culminación de otros dos parques solares: El Gabriel, en Quivicán, y El Capricho, en Melena del Sur. Una vez concluidos, se espera que la capacidad de generación total de la provincia supere los 80 megavatios.

Asimismo, se informa que están planificados nuevos proyectos, como el parque El Vidrio (que contará con financiamiento gubernamental) y Las Piedras, en San Nicolás. Estas obras tienen como meta incrementar el número de instalaciones solares en la provincia hasta un total de nueve antes del año 2030.

Yaima González Martínez, directora de proyecto, ofreció detalles técnicos al semanario, explicando que cada parque está equipado con más de 42 mil paneles solares y siete inversores. La instalación y montaje de estos componentes fue ejecutada por la Empresa Nacional de Fuentes de Energía Renovables en conjunto con la Empresa Eléctrica de Mayabeque.

Finalmente, se resalta que el parque La Sabana, el cual ocupa una extensión de 25 hectáreas, incorpora una estación meteorológica dedicada al monitoreo de variables climáticas, una tecnología que contribuye a optimizar el rendimiento energético de la instalación.