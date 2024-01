Los Cambios que urgen en Mi Casa (II)

Los Cambios que urgen en Mi Casa* comienzan por la limpieza a fondo para que sea más acogedora y digna de sus hijos; Hoy voy a consultar con mis hermanos, los cambios que a la casa sobrevienen y para ello, se precisa de un reenfoque económico, base de todas las transformaciones internas, porque nadie del exterior vendrá a escamotearnos el derecho como legítimo propietario, después de tantos años de luchas y sacrificios.

No tengo que correr porque la prisa, puede que le haga daño a los cimientos. Ya sabemos que no resultó la estabilización macroeconómica global, ni la reestructuración del mecanismo de asignación de divisas, sin embargo, ocurrió un síntoma positivo en la recuperación de capacidades del sistema eléctrico nacional y en la introducción de fuentes renovables de energía, aunque no en los niveles deseados.

En la rectificación del camino emprendido vamos a corregir las distorsiones en la aplicación de los lineamientos y el reenfoque conceptual, a tono con los actuales desafíos mayores, Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita.

Por ejemplo, entre esas necesarias transformaciones, la tarjeta de la canasta básica, porque no todos contamos con el mismo ingreso salarial y urge una respuesta ante el alto costo en el sostenimiento del subsidio a esos productos básicos, en el orden de los “mil 600 millones de dólares, 700 millones más que en el 2019, por el incremento de los precios” en el mercado internacional.

Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo, por ejemplo, el otro asunto cardinal está en el precio de los combustibles que se compran con divisas en el mercado externo, se vende a precio bajo en moneda nacional, “y no tenemos todavía un mecanismo nacional de convertibilidad que asegure que, con esos pesos cubanos, se puedan comprar dólares y volver a importar el combustible.”

Y al igual que los combustibles, a muchos les preocupa el alto costo de la electricidad para un país bloqueado como el nuestro, pero es que el mundo también vive con la preocupación sobre las tarifas y los cambios de correlación de fuerza hoy obligan a incentivar más el ahorro, recuerde que el apagón no discrimina quién es el mayor o menor consumidor y los registros connotan que sí existe un creciente número de consumidores que llegan y sobrepasan los 500 kWh/mes, monto fijado a partir de este año 2024 para quienes se sobregiren y no piensen en las urgencias económicas de hoy y las necesarias correcciones, porque al fin y al cabo esta será la misma casa.

Los que no son iguales son los tiempos.

Y estas transformaciones no son tan simples, repito, cuando urgen respuestas, dialogar mucho con el pueblo y las incomprensiones, debatir en sana paz, el tratamiento diferenciado en la aplicación de las medidas, informar y aclarar, volver a repetir y rectificar una y mil veces más con el concurso de todos, porque si hay cambios que mi casa necesita.

Postdata:

En el próximo capítulo tercero y final de esta serie de reportajes, pintemos más en negritas, los cambios que mi casa necesita.

Mi casa*

Canción de Tony Ávila

