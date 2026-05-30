sábado 30 mayo 2026
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Por la Paz Santiago de Cuba

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MSc. Santiago Romero Chang

Las amenazas de invasión contra Cuba del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, también tienen sus respuestas en la Preparación del Grupo de Trabajo Político Ideológico del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba.

En medio de situaciones económicas apremiantes, como en toda Cuba, los santiagueros con el principio de» Salvar la Patria es el primer deber de cada cubano», hoy abordan las acciones desde la base, por ejemplo, el quehacer juvenil en el municipio Segundo Frente, el plan de actividades por el mejor avance del programa alimentario, la extensión inmediata de las innovaciones para mantener a toda costa las transformaciones, principalmente en la comunidad, su participación en los organopónicos, en la preparación para la defensa, el protagonismo de la «Red Juvenil Comunitaria», y más que una idea o proyecto, acentuar el curso del programa «Mi Barrio por la Patria» en pleno esfuerzo conjunto en cada movilización.

Dirigentes y funcionarios conscientes de la necesidad de la cohesión desde la base, actualizan cada misión de las Zonas de Defensa, la protección de los enfermos, niños y adultos mayores; las respuestas criollas ante la avalancha mediática occidental contra Cuba, la presencia cubana real en las redes sociales y otros principales temas que preocupan y que son utilizados en la desinformación, para del odio, la ira y el cuestionamiento a todo lo que sea criollo.

Una de las grandes motivaciones por delante es el cumpleaños 95 del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, hoy objeto de ataques mediáticos a raíz de la plutocracia que desde la Casa Blanca responsabiliza al mencionado líder cubano por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, catalogado hace más de treinta años como organización terrorista  en los Estados Unidos.

La provincia Santiago de Cuba insiste en mantener y reforzar cada día la preparación y actualidad para la defensa, a la par de las potencialidades existentes en aras del seguimiento de los servicios elementales, a pesar del mayor bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas, resuelta a seguir libre, independiente y soberana. #SalvarLaPatria #LaPatriaSeDefiende #SantiagoDeCuba #RaúlEsRaúl

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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