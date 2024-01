Cazadores y Cocodrilos a las puertas de la gran batalla

Ha llegado el esperado día de inicio de la final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano y estamos en cuenta regresiva para que a las 6.30 de la tarde rompan las hostilidades entre los Cazadores de Artemisa, victimarios de los Leones de Industriales en apenas cinco juegos de la fase semifinal y los Cocodrilos de Matanzas que eliminaron en ese mismo segmento a los Leñadores de Las Tunas tras un total de seis juegos celebrados.

Como ya hemos referido en anterior publicación, ambos equipos llegan con acumulados colectivos muy similares y plantillas con evidente fortaleza para garantizar una lucha sin cuartel por el cetro; los artemiseños ya en medio de un resultado histórico pues asisten a su primera final y esperan coronar la lid con su primer reinado, algo que les ponen la adrenalina al tope; en tanto los matanceros, ya habituados a estas lides pues son persistentes protagonistas de la lucha por el trono en las más recientes temporadas del beisbol cubano, estarán movidos por el apasionado deseo de festejar nuevamente un título doméstico.

Los visitantes con el núcleo duro de su line up integrado por artilleros del calibre de Luis Antonio González, Fréderich Cepeda, Dennis Laza y Raúl González pueden generar no pocos dolores de cabeza a los lanzadores contrarios en tanto del otro lado hay una tanda terrorífica, matizada por no pocos importados con experiencia en ligas extranjeras donde asoman con perfil impresionante Dariel Álvarez, Yurisbel Gracial, Yordanis Samón, Rusney Castillo, Erisbel Arruebarruena y José Noroña, es decir casi toda la línea de ataque con alto voltaje.

En materia de picheo la solidez de ambos equipos también se hace notar.

Los pupilos de Yulieski González pueden blasoonar de un cuerpo monticular de lujo en el que resaltan nombres como los de Geonel Gutiérez, Yunieski García, Erlys Casanova, José Bermúdez y el recientemente adquirido Raymond Figueredo ,así como un cerrador de la talla de Liván Moinelo.

En la trinchera opuesta Armando Ferrer tampoco tiene carencias al disponer de brazos tan calificados como los de Yoennis Yera, César García, Naykel Cruz, Yamichel Pérez, Renner Rivero, Yoel Mojena y el recién adquirido Yadián Martínez.

Al momento de esta publicación no se ha hecho el anuncio oficial de los lanzadores que saldrían a escena en este primer juego de la porfía pero es muy probable que los mentores se inclinen por los zurdos Geonel Gutiérrez y Yoennis Yera por Cazadores y Cocodrilos, respectivamente.

De modo que el espectáculo está garantizado y por tanto podremos deleitarnos a plenitud con lo mejor que puede brindar en estos momentos el béisbol cubano.