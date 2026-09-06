Promovido nuevo director del periódico Sierra Maestra

El Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido acordó liberar, por natural proceso de jubilación, a la compañera Olga Esther Thaureaux Puertas como directora del periódico Sierra Maestra y, en su lugar, promover al compañero Luis Alberto Portuondo Ortega.

En ese sentido, el Buró reconoció el desempeño de Thaureaux Puertas durante sus 38 años de trabajo ininterrumpido, en los que ocupó diferentes responsabilidades en el medio, primero como redactora-reportera, Jefa de Información, Jefa de Redacción, Subdirectora y, desde 2011, Directora, con resultados relevantes en cada tarea, que la hicieron merecedora del cariño y el respeto de subordinados, colegas, lectores y autoridades de la provincia.

Portuondo Ortega, de 34 años, quien ahora asume la dirección del órgano oficial del Comité Provincial del Partido, es graduado de Periodismo por la Universidad de Oriente en 2015 y ha transitado por diferentes responsabilidades, desde redactor-reportero de prensa en la Emisora Radio Majaguabo, periodista en el periódico Sierra Maestra y desde el 2023, corresponsal del diario Granma en Santiago de Cuba.