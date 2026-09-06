Impulsa Etecsa el cambio de matriz energética en Tercer Frente

La instalación de un sistema fotovoltaico en el Centro de Telecomunicaciones del municipio santiaguero de Tercer Frente, avanza como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la autonomía energética y la continuidad de los servicios de comunicaciones en el territorio.

La obra, que prioriza la cabecera municipal por su importancia para la prestación de servicios, contempla el montaje de un sistema de 30 kilovatios (kW), integrado por 54 paneles fotovoltaicos, baterías e inversores con igual capacidad, explicó Hermes Díaz Duharte, jefe del Centro de Telecomunicaciones Asociado Tercer Frente.

De acuerdo con el especialista, la solución permitirá respaldar el funcionamiento de la instalación durante las interrupciones del servicio eléctrico y contribuirá a garantizar prestaciones básicas como la telefonía fija, la telefonía móvil y la conexión a Internet.

Francisco Maceiro Navarrete, jefe de Brigada de Montaje de Instalaciones Tecnológicas, informó que los trabajos presentan actualmente más del 80 por ciento de ejecución y se encaminan a completar los últimos detalles del sistema.

La incorporación de fuentes renovables forma parte de las inversiones que se desarrollan en el país para transformar la matriz energética de los centros de telecomunicaciones y sitios de la red de comunicaciones, con prioridad en instalaciones de importancia estratégica.

En el caso de Tercer Frente, la utilización de energía solar permitirá disponer de una fuente alternativa para sostener las operaciones del centro ante los cortes de electricidad, favoreciendo la estabilidad de las comunicaciones y la conectividad de la población.

Estas acciones se complementan con trabajos dirigidos a mejorar la conectividad en zonas rurales, donde las telecomunicaciones constituyen un servicio esencial para las comunidades y para el desarrollo de actividades económicas y sociales.

El uso de energías renovables en las instalaciones de telecomunicaciones contribuye así a elevar la resiliencia de la red y reducir la dependencia de las fuentes convencionales de generación eléctrica, en correspondencia con las estrategias nacionales para el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.