lunes 07 septiembre 2026
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El Sello Caserón Se Luce En La Feria Del Libro De Santiago de Cuba (+Fotos)

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Sergio Martínez Martínez

Santiago de Cuba_ Entre las Casas Editoriales que más acaparan la atención en la Feria del Libro de Santiago de Cuba, se distingue Ediciones Caserón del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC santiaguera, un Sello Editorial dirigido por el escritor Rodolfo Tamayo, quien confirmó algunos de los varios títulos presentados en la Fiesta de las Letras 2026.

En las Salas Titón de la UNEAC y la José Soler Puig del Centro de Promociones Literarias, ocurrieron las presentaciones fundamentalmente digitales, teniendo como figura central al intelectual Manuel Gómez Morales con sus novelas “Luna de Suecia En Bayate”, elogiada por el Dr. Manuel Fernández Carcassés y “Unas Cuartillas Después De la Vida”, argumentaba Tamayo en sus declaraciones.De igual forma expusimos los volúmenes “Antonio Maceo En La Historia Y La Memoria”, de los Doctores Israel Escalona Chádez y Damaris Torres Elers, con aspectos muy pocos tratados sobre la vida del Titán de Bronce, así como “Bicentenario Del Caso Faber”, Baracoa 1823- 2023, de Roberto Leliebre, donde se aborda el Primer Conato de Travestismo en Cuba.

Con un amplio programa profesional y literario hasta este domingo 6, la Feria del Libro de Santiago de Cuba rinde honores a la escritora, narradora y traductora Aida Bhar, con dedicaciones muy especiales al Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el de la desaparición física del poeta José Manuel Poveda, además de los aniversarios 110 del nacimiento del gran novelista José Soler Puig y el 55 de la fundación de la Editorial Oriente.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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