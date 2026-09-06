Constatan organización del curso en la Universidad de Oriente

A pesar de las limitaciones que impone el bloqueo recrudecido y las dificultades energéticas, la Universidad de Oriente (UO) ha diseñado un curso escolar 2026-2027 en el que no renuncia al perfeccionamiento de sus procesos sustantivos y la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades del desarrollo económico y social del país.

Así lo constató un grupo de trabajo del ministerio de Educación Superior (MES), que como parte de un recorrido nacional evaluó las condiciones, proyecciones y aseguramientos de la institución en el inicio del período lectivo.

El Doctor en Ciencias Reynaldo Velázquez Zaldívar, vice ministro del MES, ponderó la estrategia organizativa diseñada por la UO en los nuevos escenarios docentes que incluyen la sede central, los Centros Universitarios Municipales (CUM), unidades docentes y entidades laborales de base y convocó a integrar los bríos y compromiso de los estudiantes que hoy se forman en las comunidades, a través de la Red Juvenil liderada por la UJC, en pos del desarrollo de esos entornos.

Durante el intercambio se examinó la actualización del proceso de matrícula y la preparación de las diferentes estructuras universitarias para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades docentes y administrativas, el uso eficiente de los recursos y la integración entre las áreas que intervienen en la preparación del curso.

La evaluación incluyó las principales dificultades vinculadas con el aseguramiento material y financiero de la institución, las alternativas y acciones previstas para responder a las condiciones actuales, y se destacó la importancia de fortalecer la planificación

El estado de las exportaciones, sus resultados y las estrategias dirigidas a incrementarlas, la organización de los procesos de ciencia, tecnología, innovación y posgrado, y la contribución de la Universidad a las prioridades del territorio y del país; la implementación de las transformaciones económicas, el cumplimiento de la política de cuadros y la valoración de la plantilla de la UO también estuvieron entre los asuntos tratados.

El programa de trabajo incluyó el encuentro con representantes de las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, en el que se abordó el papel de las diferentes estructuras en el acompañamiento a los procesos universitarios y la formación integral de las nuevas generaciones.

El funcionario del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central delPartido, David Lahera Rodríguez, encabezó el grupo de trabajo, que integraron además la directora de Formación del Profesional del MES, Doctora en Ciencias NataliaMartínez Sánchez y representantes de la dirección política y gubernamental de la provincia, el consejo de dirección y otros directivos de la UO.

Como parte del intercambio los participantes realizaron un recorrido por puntos vitales y obras de mantenimiento constructivo en las sedes Antonio Maceo y Julio Antonio Mella, entre ellos la Dirección de Logística, el anfiteatro Manuel Piti Fajardo, los grupos electrógenos, el Registro Eléctrico número uno y la cocina alternativa.

La visita incluyó igualmente un recorrido por el cementerio Santa Ifigenia, en el que los directivos del MES rindieron tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en su Centenario.