Llama Monteagudo Ruiz a incrementar producción agrícola en Santiago de Cuba

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José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento Agroalimentario, recorrió áreas de desarrollo agrícola de Santiago de Cuba, donde llamó a aprovechar las potencialidades productivas y a elevar los resultados de la actual campaña de siembra de frío.

Durante la jornada estuvo acompañado por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central y del Consejo de Estado y primera secretaria del Partido en Santiago de Cuba, y Manuel Falcón Hernández, gobernador del territorio.

En el polo productivo El Alambre, del municipio de San Luis, Monteagudo conoció el trabajo de la finca de Rody Carmenaty Castañeda, productor de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Alberto Marrero, dedicada actualmente a la cosecha de yuca, el desarrollo de plantaciones de plátano y la preparación de tierras para hortalizas.

Ante trabajadores de la finca, destacó la necesidad de incrementar la producción y asumir el reto de generar los alimentos que demanda el país. En particular, insistió en un mayor aprovechamiento y explotación de las tierras durante la campaña de frío, con atención a cultivos como plátano, yuca, malanga y boniato.

El dirigente también constató alternativas aplicadas por los productores ante la compleja situación energética, entre ellas prácticas agroecológicas y el empleo de la tracción animal en la preparación de los suelos.

La visita incluyó además la finca La Victoria, en el municipio Santiago, donde conoció las experiencias de Oleidis Torres Zamora, cooperativista de la CPA Julio Trigo, en la producción de viandas y hortalizas.

Monteagudo intercambió con productores de la zona acerca de las transformaciones económicas implementadas en el sector agropecuario y la necesidad de que los campesinos conozcan sus alcances y oportunidades para aprovecharlas de manera efectiva. Asimismo, apreció la incorporación de fuentes renovables de energía para el riego y otras labores agrícolas.

Asimismo, se interesó por los procesos de comercialización de los alimentos y la gestión de las cooperativas, aspectos considerados esenciales para continuar perfeccionando el funcionamiento del sector y favorecer mayores niveles de producción.

El recorrido permitió constatar experiencias productivas que, aun en medio de limitaciones de recursos y energía, buscan ampliar el aprovechamiento de las tierras y contribuir al abastecimiento de alimentos en el territorio.