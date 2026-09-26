Realizan por vez primera nefrolitotomía percutánea en pediátrico pinareño

Pinar del Río.- Un equipo de especialistas en Urología de Pinar del Río realizó, por vez primera, una nefrolitotomía percutánea en el hospital pediátrico Pepe Portilla, procedimiento mínimamente invasivo para extraer cálculos renales.

Adrián Rodríguez Vélez, paciente de 16 años de edad, del municipio cabecera, fue sometido a esa intervención quirúrgica endoscópica por padecer una enfermedad metabólica asociada a un trastorno del calcio, el fosfato y el magnesio, según explicó Roberto Caveda Carrasco, especialista de primer grado en Urología de esa institución sanitaria y jefe del servicio provincial de Urología.

Apuntó que el menor presentaba crisis frecuentes, sobre todo sépticas, debido a una litiasis coraliforme, tratada de diferentes formas, incluso la cirugía abierta.

Establecemos de este modo un puente de contacto con el departamento de mínimo acceso del hospital Abel Santamaría Cuadrado, pues el equipamiento pertenece a ese lugar; y podemos lograr que el pediátrico tenga resolutividad en con este tipo de cirugías, de mínimos abordajes y gran pertinencia pr toda la conservación de la función renal, detalló.

Fue una cirugía compleja, que tardó tres horas; y resultó exitosa, aseveró el especialista.

El procedimiento contó con el apoyo de Tadeo Miguel Ferreiro Valdés, especialista de segundo grado en Urología y médico del “Abel Santamaría”, quien también resaltó la importancia de este tipo de cirugías que, a través de una endocámara, permite mayor visión y un campo quirúrgico más fácil de acceder.

Resaltó la necesidad de efectuar en el hospital pediátrico este tipo de cirugía endoscópica alta, de cara a la posterior recuperación del paciente; y también para el aprendizaje de los residentes en Urología.

Es el caso de Misael Hernández, especialista recién graduado en Urología; y de Jonathan Cuba, residente de cuarto año; y ambos agradecieron la posibilidad de participar en un proceder de esa magnitud en el “Pepe Portilla”.

Se incluye dentro de nuestra formación docente. Lo he visto en adultos, pero en niños es la primera vez que se realiza aquí, refirió Hernández.

Siempre es importante llevar a la práctica el conocimiento adquirido en la especialidad, y se trata de una oportunidad que no se da todos los días, enfatizó Cuba, que se encuentra en la rotación de Pediatría.

Por su parte, Jackson Castillo Pozo, especialista de primer grado en Anestesiología y reanimación y jefe del servicio de Anestesia del pediátrico, resaltó el trabajo en equipo para lograr el éxito del procedimiento, que contó con anestesia general endotraqueal.

María Isabel Cabrera Vargas, especialista de primer grado en Anestesiología y reanimación, añadió que, al tratarse de un niño, fue imprescindible el acercamiento previo al paciente para evitar la ansiedad; el cual se mantuvo todo el tiempo sin complicaciones.