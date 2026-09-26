sábado 26 septiembre 2026
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Cuba reafirma compromiso con desarme nuclear

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La Habana, 26 sep.- El gobierno cubano subrayó hoy su compromiso con el desarme nuclear en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

“Cuba reafirma su defensa del desarme nuclear como una prioridad impostergable para la humanidad”, escribió en la red social X el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

En el mismo mensaje, la cancillería cubana agregó que ningún pueblo debe vivir bajo la amenaza de la destrucción nuclear.

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) instituyó el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, oportunidad para que la comunidad internacional reafirme su compromiso con el desarme nuclear.

Sin embargo, según datos de la ONU se estima que hoy en día aún existen 12 mil 187 armas nucleares.

Los países que poseen dichas armas cuentan con planes a largo plazo y bien financiados para modernizar sus arsenales nucleares.

Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que poseen este tipo de armas o que son miembros de alianzas nucleares.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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