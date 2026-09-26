Cuba reafirma compromiso con desarme nuclear

La Habana, 26 sep.- El gobierno cubano subrayó hoy su compromiso con el desarme nuclear en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

“Cuba reafirma su defensa del desarme nuclear como una prioridad impostergable para la humanidad”, escribió en la red social X el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

En el mismo mensaje, la cancillería cubana agregó que ningún pueblo debe vivir bajo la amenaza de la destrucción nuclear.

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) instituyó el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, oportunidad para que la comunidad internacional reafirme su compromiso con el desarme nuclear.

Sin embargo, según datos de la ONU se estima que hoy en día aún existen 12 mil 187 armas nucleares.

Los países que poseen dichas armas cuentan con planes a largo plazo y bien financiados para modernizar sus arsenales nucleares.

Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que poseen este tipo de armas o que son miembros de alianzas nucleares.