Angola realiza congreso sobre innovación y acceso a la salud ocular

Luanda, 8 oct.- Especialistas de cuatro países vinculados con la salud ocular se dan cita desde hoy en Luanda para debatir sobre innovación, tecnología y acceso a estos cuidados, durante el II Congreso del Instituto Oftalmológico Nacional de Angola (IONA).

En las instalaciones de la Escuela Nacional de Administración de Políticas Públicas tendrán lugar hasta mañana las sesiones del evento, el cual se realiza bajo el lema “Innovar para ver mejor”, indicó una nota del Ministerio de Salud.

Profesionales angoleños, de Gambia, Brasil y Francia compartirán estos dos días de intercambio de conocimientos, experiencias clínicas y buenas prácticas, que tendrán como centro los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la oftalmología y la salud ocular en Angola.

De acuerdo con los organizadores, se trata de una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación técnico-científica, promover la transferencia de conocimientos y tecnología, y acercar la innovación y la especialización a los profesionales e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Conferencias, mesas redondas, paneles temáticos, presentación y evaluación de pósteres y sesiones de debate se incluyen dentro del programa, que reserva momentos para abordar el uso de las tecnologías aplicadas a la oftalmología, la modernización de los servicios, y la formación de los profesionales.