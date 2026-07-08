Conectado Santiago de Cuba al Sistema Electroenergético Nacional 

Santiago de Cuba, 8 jul.- La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba informó a la población que, a las 11:55 p. m. de este martes la provincia logró enlazarse nuevamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La nota informativa, publicada en el canal de telegram de la Empresa, señaló que el restablecimiento será paulatino, pues debido a la inestabilidad del sistema no es posible activar la totalidad de los circuitos de inmediato.

Estamos trabajando para brindar servicio de forma gradual a aquellos circuitos con mayor tiempo de afectación y teniendo en cuenta la carga que permita servir el Despacho Nacional de Carga, afirmó.

Se mantiene la prioridad para los circuitos con centros vitales, con el objetivo de garantizar su funcionamiento, concluyó la nota emitida por la Empresa Eléctrica del territorio.

En Santiago de Cuba ya se encuentran con servicio eléctrico los circuitos 18, 17, 22, 10, 15, 26 y el siete, de forma seccionalizada.