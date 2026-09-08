martes 08 septiembre 2026
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Holguín prioriza la superación en hemodinamia neonatal

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El servicio de neonatología del Hospital Universitario Docente Vladimir Ilich Lenin prioriza la superación de sus profesionales en hemodinamia neonatal, disciplina imprescindible en la atención de este sector poblacional vulnerable.

Ana Nastia Tamayo, jefa de esa área en la institución asistencial, precisó a la ACN que esta herramienta permite el monitoreo del comportamiento vascular del recién nacido, factor decisivo en su evolución.

Destacó que los pacientes con restricción del crecimiento intrauterino ingresados en ese servicio presentan un sistema vascular adaptado a la hipoxia crónica.

Explicó que esa condición ocasiona que el flujo sanguíneo se redistribuya, afecte órganos vitales como el intestino o los riñones y priorice la irrigación cerebral, por lo cual requiere monitoreo constante para mejorar la sobrevida de los infantes.

Tamayo señaló que los conocimientos sobre esta disciplina permiten a los médicos implementar terapias personalizadas según las condiciones de cada caso y mitigar el daño renal.

Con ese objetivo, en la sala de piel a piel se realizan regularmente ultrasonidos a los recién nacidos prematuros, con vistas a comprobar el estado de sus órganos y facilitar una adecuada distribución del oxígeno y los nutrientes.

El área de neonatología ofrece estos servicios en Cuba de manera gratuita y proporciona una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los neonatos pretérmino mediante una atención individual, uno de los objetivos del Programa de Atención Materno Infantil.

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