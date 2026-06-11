jueves 11 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Medios y colectivos sociales del continente se unen en Cadenazo por Cuba

Picture of ACN
ACN

La Red de Medios Libres, iniciativa que reúne a más de una treintena de medios, colectivos sociales y solidarios de la región americana protagonizarán este viernes 12 de junio un Cadenazo en respaldo a la mayor de las Antillas «Amor con amor se paga».

   En esta ocasión, los participantes replicarán en redes sociales y cadenas radiales e informativas un contenido con entrevistas sobre la realidad cubana, que persiguen visibilizar la resistencia del pueblo frente a las agresiones del imperialismo, los efectos del bloqueo energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y la movilización de los habitantes del archipiélago en defensa de la soberanía nacional y el proyecto revolucionario.

   Representantes del colectivo, que impulsan la cobertura colaborativa que se transmitirá en redes sociales de forma conjunta a las 8:00 P.M. (hora de Cuba), insistieron en el deber impostergable de devolver ese gesto de solidaridad internacionalista a uno de los pueblos más solidarios del mundo, justamente en uno de los momentos donde arrecia la ofensiva norteamericana contra la isla.

    Condenaron asimismo la política criminal de cerco económico impuesta por Washington y su objetivo deliberado de rendir por hambre y necesidad la dignidad de los cubanos al no doblegar su soberanía a los designios de la Casa Blanca.

   La Red promueve estos espacios de manera regular en solidaridad con las luchas populares en el continente.

Destacadas
Denunció FMC en foro virtual impacto del bloqueo contra Cuba
Cuba conmemora aniversario 68 del Segundo Frente Oriental
Continúan reorganización de trabajo en el Combinado deportivo «Pepito Tey»
Avanza Santiago en la construcción de viviendas para damnificados por Melissa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios