jueves 11 junio 2026
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EEUU impide intervenciones quirúrgicas a más de 100 mil cubanos

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El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impide que más de 100 mil cubanos necesitados de mejorar su salud accedan hoy a una intervención quirúrgica.

La viceministra de Salud Pública de Cuba Carilda Peña informó que al cierre de la semana anterior permanecían pendientes de cirugía general 95 mil 555 pacientes, mientras que otras cinco mil 152 personas aguardaban por intervenciones oncológicas.

“Realmente no podemos decir que estamos en cero porque se hacen ingentes esfuerzos, pero todos estos pacientes están por una cirugía”, expresó la vicetitular al comparecer en la Televisión Cubana.

Es desesperante realmente que una persona sepa que tiene que acceder a un tratamiento y no pueda, y esa es una realidad que atenta contra su calidad de vida.

Actualmente, es un desafío garantizar la hemodiálisis, de ahí que fuera necesario hospitalizar a pacientes que viven lejos de los centros asistenciales al carecer de transporte para desplazarse.

En estos momentos, dos mil 888 cubanos reciben tratamiento hemodialítico, una terapia altamente dependiente de insumos, agua y equipamiento especializado.

Entre las medidas adoptadas para garantizar el tratamiento es incrementar el reúso de los dializadores, pero se trata de un procedimiento complejo que exige recursos adicionales y una elevada preparación técnica, aclaró la viceministra en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

“A las limitaciones de insumos se suman las afectaciones provocadas por los cortes eléctricos y las dificultades con el suministro de agua, y otros elementos imprescindibles para garantizar el funcionamiento de las unidades de hemodiálisis”, argumentó Peña.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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