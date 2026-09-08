Disponible nuevo número de Noticias de Arte Cubano

El número correspondiente al mes de agosto de la publicación Noticias de Arte Cubano se encuentra disponible en los perfiles en redes sociales del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP).

Textos sobre las exposiciones Arte fiel y Profile abren el debate que estas páginas proponen, con las palabras de la Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Vent Dumois sobre el legado de Fidel Castro (1926-2016) y su relación con los artistas visuales del patio. Bajo el nombre de “Fidel: la profunda y humana sensibilidad de tu ejemplo”, esta edición propone, igualmente, un recorrido por las instituciones que el eterno líder ayudó a fundar en pos de la formación de esos creadores.

Otras apreciaciones sobre la exposición Arte fiel se pueden leer en este repaso por el ámbito visual de la mayor de las Antillas; mientras una nota a cargo de la propia publicación y las valoraciones de Virginia Alberdi, directora de la Galería Villa Manuela, complementan las lecturas sobre esta muestra.

En el número aparecen otras intervenciones de curadores, críticos e investigadores de las diferentes muestras que han ocupado las galerías en los últimos meses.

La posibilidad de confrontar ideas y criterios en diálogo permanente con sus lectores, constituye una de las motivaciones de esta publicación; con el objetivo de seguir el pulso crítico a las muestras que han tenido lugar.

Noticias de Arte Cubano es una publicación mensual de distribución a través de los canales digitales de la revista y del CNAP; y según anuncian en la nota de presentación a este número, en próximas ediciones también tendrá una versión impresa para llegar a un mayor número de públicos.