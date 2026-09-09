miércoles 09 septiembre 2026
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Avanza Etecsa en cambio de matriz energética en Camagüey

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En medio de la compleja situación que enfrenta el país, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) avanza en el cambio de matriz energética, lo que ha permitido aplicar soluciones parciales en la mayoría de las cabeceras municipales de la provincia de Camagüey.

Adianet González Reyes, jefa del departamento de Inversiones de la citada entidad, precisó que aunque todavía los clientes no perciben la mejoría en los servicios, se prioriza la telefonía fija y, en el caso de la móvil, el acceso a la 2G, 3G y 4G varía en dependencia de la carga de las baterías.

Como parte del proceso inversionista que impulsa Etecsa en Camagüey, comentó que se han instalado nuevas radiobases, las cuales paulatinamente deberán asegurarse con sistemas fotovoltaicos, al tiempo que se establecen alianzas con actores económicos no estatales dispuestos a contribuir con soluciones parciales en los diferentes municipios.

Eliseo Ramentol Martínez, jefe del Grupo de Administración de la Red, apuntó que se han realizado cambios en comunidades como Altagracia, las cuales han permitido sustituir la tecnología obsoleta, resolver las interrupciones acumuladas y crear las condiciones para iniciar próximamente la comercialización del servicio de Nauta Hogar.

Asimismo, dijo, se trabaja con ese objetivo en La Vallita, ubicada en Florida, y posteriormente se prevé acometer ese tipo de inversión en las zonas de Martí, en Guáimaro, La Gloria, en Sierra de Cubitas, Pastelillo, en Nuevitas, y Villa Mariana, en la capital provincial.

Se trata, añadió, de un proceso complejo que se desarrolla en coordinación con especialistas de La Habana, y que incluye, además, labores de tramitación, así como la creación de nuevos equipamientos en los sistemas de gestión, comercialización y operacionales.

Actualmente, la provincia de Camagüey dispone de 111 mil 175 clientes en la telefonía fija y 522 mil 665 en la móvil, mientras que 20 mil 306 se benefician del servicio de Nauta Hogar.

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Comentarios
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