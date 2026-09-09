Celebrarán Día Internacional del Pelo Afro en Cienfuegos

La jornada de Descolonización del cuerpo: praxis política y pedagógica tendrá lugar en Cienfuegos, entre el 11 y 15 de septiembre, por el Día Internacional del Pelo Afro que se celebra desde 2017.

Convocado por la Articulación Afrofeminista de Cuba, el Movimiento Cultural Sur y la Comisión provincial del Programa Color Cubano contra el Racismo y la Discriminación por el color de la piel, la iniciativa tiene concebido la Mesa de Discusión sobre Feminismo negro, decolonialidad y nuevas teorías sobre el racismo residual.

En ese espacio participarán las doctoras en Ciencias Nereyda Moya Padilla, y Haydée Rodríguez Leyva, así como otros intelectuales de los medios de prensa y de entidades cienfuegueras.

Rodríguez Leyva, quien dirige el Movimiento Sur, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que realizarán una intervención en vivo en espacios de la emisora provincial Radio Ciudad del Mar, con el tema «La memoria viva del Pelo Afro: Rizos e historia».

Agregó que en la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos, en este territorio, desarrollarán el día 14 un encuentro denominado Mi corona mi identidad mi salud, con emprendedores cienfuegueros que tratan el cabello afro desde la estética y la sanidad. Las conclusiones de la jornada se efectuará en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de esta ciudad.

Desde el 15 de septiembre de 2017 se celebra el Día Mundial del Pelo Afro, una iniciativa de la activista y divulgadora afrodescendiente Michelle De León, productora de televisión, y defensora de la paz.

El origen de esta jornada en el mundo comenzó por los reportes, en Inglaterra, de medidas adoptadas por algunas escuelas donde no permitieron la entrada a las aulas de estudiantes que no llevaran el pelo alisado o en trenzas.

Ello promovió un análisis que llegó al parlamento, y aunque este no aprobó ninguna moción, el debate quedó instalado, y surgió así al año siguiente el World Afro Day.