Parque Científico Tecnológico enfocado en abrir Oficina Inteligente

Prioridad asumida por el proyecto «Varadero: destino turístico inteligente», impulsado por el Parque Científico Tecnológico de Matanzas deviene la apertura, en octubre próximo, de una oficina dirigida a agilizar mediante plataformas digitales el monitoreo de indicadores.

La Plataforma de inteligencia turística (PIT), Pulso y Mi Varadero, facilitarán el quehacer de los analistas que desde el presente mes trabajarán en función de adquirir los conocimientos necesarios para monitorear la calidad de la prestación de servicios en el balneario y potenciar la participación popular.

Lograr la categoría de destino adherido a la Red Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes -refirió Diego Castilla Cabrera, presidente de la sociedad mercantil, figura entre las metas trazadas durante la nueva etapa del proyecto Varadero Ciudad Digital, dispuesta a extenderse hasta el año 2030.

Resultado del trabajo sostenido en función de mejorar la calidad de los servicios prestados a la población local y el turismo internacional, supone el período iniciado este 2026, distinguido además por el reto de facilitar herramientas tecnológicas accesibles para los clientes en medio del difícil contexto que atraviesa el país.

Mientras más dificultades existan, mayor será la necesidad de dirigirnos a estas herramientas, útiles en la gestión eficiente del destino, a partir de datos reales, fidedignos y seguros, destacó Castilla Cabrera, acerca de esa capacidad de transformar retos en oportunidades para crecer y crear.