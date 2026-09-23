Dieciséis cubanos disputarán los Play Off de la Liga de Béisbol Profesional de China

Un total de 16 jugadores cubanos integran tres de los cuatro equipos que jugarán los Play Off de la Liga de Béisbol Profesional de China. Los Xiamen Dolphins (9-3) concluyeron como primeros en la ronda regular y estarán enfrentando a los Shanghai Orcas (8-7) de Henry Urrutia. En la otra semifinal se enfrentarán los Beijing Loongs (9-5-1) de Noelvis González ante Shenzhen Bluesox (9-6), único elenco que no tiene cubanos en sus filas.

Cubanos en Semifinales: Beijing Loongs cuenta con C Andy Cosme , Yoel Yanqui , Alfredo Despaigne, Francisco Martínez, Raico Santos, Fher Cejas, Frank Herrera, Yankiel Mauris y P Luis Miguel Romero.

Xiamen Dolphins cuenta en nómina con Yasiel González, José Noroña,Tailon Sánchez, Pavel Hernández, Andy Vargas y P Armando Dueñas. Shanghai Orcas cuenta con Henry Urrutia.